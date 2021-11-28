У МОЗ розповіли як постковідний синдром впливає на психічне здоров’я

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров’я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря, у разі їх виявлення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Постковідний синдром - симптоми та ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу та зберігаються протягом тривалого періоду.
сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги та сплутаність думок;
загальна тривожність, яка може виникати не лише внаслідок одужання від коронавірусу, але й від ізоляції та карантину;