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В Минздраве рассказали, как постковидный синдром влияет на психическое здоровье

Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие симптомы возникают при воздействии постковидного синдрома на психическое здоровье. Рекомендуют обратиться к семейному врачу, в случае их выявления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Что такое постковидный синдром

Постковідний синдром - симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса и сохраняются в течение длительного периода.

Симптомы постковидного синдрома во время воздействия на психическое здоровье

  • сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;

  • общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;

  • изменения настроения, депрессивные состояния, негативные и суицидальные мысли;
  • искривление обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.

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