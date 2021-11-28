В Минздраве рассказали, как постковидный синдром влияет на психическое здоровье

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие симптомы возникают при воздействии постковидного синдрома на психическое здоровье. Рекомендуют обратиться к семейному врачу, в случае их выявления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Постковідний синдром - симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса и сохраняются в течение длительного периода.
сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;
общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;