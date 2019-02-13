У МОЗ розповіли про наслідки відсторонення Супрун

У міністерстві наголосили, що не можуть розвезти ліки для онкохворих та вакцини від кору

На сегодняшний день 44 тяжелобольных человека должны были ехать за границу делать операции, однако до сих пор ждут этой возможности. Об этом на брифинге возле здания ОАСК сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент РБК-Украина.

Также министерство не может развезти лекарства для онкобольных.

"Сегодня мы не можем развезти лекарства для онкобольных. Уже неделю эти препараты стоят на складах. Эти лекарства просто испортятся из-за одного человека. У нас есть вспышка кори. 390 тысяч доз вакцин от кори ждут на складах. У нас примерно миллион доз вакцин от полиомиелита стоят на центральном складе. На сегодняшний день 44 тяжелобольных человека должны были поехать за границу делать операции и до сих пор ждут этой возможности", - пояснила замглавы Минздрава.

Напомним, Окружной административный суд Киева во вторник, 12 февраля, не вынес решение по ходатайству Министерства юстиции по Уляне Супрун.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 февраля 2019 года суд запретил Супрун осуществлять любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Добавим, заместители отстраненной от исполнения обязанностей министра здравоохранения Уляны Супрун не могут подписывать важные приказы.