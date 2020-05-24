У МОЗ розповіли, коли пенсіонери зможуть вийти на роботу

У Міністерстві охорони здоров’я закликають людей, старших 60 років, продовжувати самоізоляцію, незважаючи на послаблення карантину. Такі люди знаходяться у групі ризику.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У МОЗ наголосили, що працюючим пенсіонерам, яким понад 60 років, варто залишатися вдома.

"Що стосується наших громадян, які старші 60 років. Це люди, які входять, перш за все, у групу ризику. Турбота про здоров’я таких громадян говорить про те, що ми рекомендуємо і наголошуємо, що їм треба знаходитися максимально в самоізоляції", - заявив Степанов у відповідь на питання щодо можливості їх виходу на роботу на фоні пом’якшення карантину в Україні.

Степанов також зазначив, що серед померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом, найбільше людей якраз у віковій категорії 60+.

"Якщо подивитися на нашу сумну статистику щодо летальних випадків, то більше ніж 70% з них - саме люди, які старші 60 років. Ми рекомендуємо їм перебувати в самоізоляції, поки є розповсюдження коронавірусу", - резюмував глава МОЗ.

Раніше у МОЗ рекомендували усунути від офісної роботи працівників, які знаходяться у групі ризику.

Крім того, у Міносвіти розповіли, як працюватимуть літні педагоги, які входять до групи ризику.

Також повідомлялося, що людям з групи ризику тест на антитіла будуть робити в обов'язковому порядку.