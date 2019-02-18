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МОЗ підписав накази про розподіл вакцини в медустанови

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 11:30
МОЗ підписав накази про розподіл вакцини в медустанови
Ілюстративне фото (GettyImages)

Вакцини і життєво важливі ліки відправлені в регіони

Міністерство охорони здоров'я України підписало накази про розподіл вакцини проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У МОЗ повідомили, що в регіони відправляються ліки з більш ніж десятьма напрямами державних закупівель. Зокрема, в регіони поїдуть 390 тис. доз вакцини КПК - проти кору, паротиту і краснухи. Станом на 1 лютого 2019 року в областях України було понад 1,2 млн доз вакцини. Також в області відправлять 954 тис. доз вакцини від поліомієліту.

Крім того, підписані накази та про розподіл ліків за напрямами державних закупівель "Доросла онкологія" та "Дитяча онкологія". Важливо, що хворі на рак щитовидної залози вчасно отримають радіофармацевтичні препарати. Максимальний термін придатності - 21 день. Ліки прибули в Україну ще минулого тижня і були готові для розвезення в лікарні. Ліки для хворих на туберкульоз, вірусний гепатит і на орфанні захворювання вже поставлені в Україну.

Нагадаємо, 14 лютого суддя Окружного адміністративного суду Сергій Каракашьян скасував рішення суду, яке забороняло в. о. голови МОЗ Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Таким чином робота Міністерства охорони здоров'я України була розблокована рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва.

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