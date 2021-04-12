У МОЗ розповіли, кого на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці
Міністерство охорони здоров'я назвало категорії українців, яких на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці. Також у МОЗ розповіли про алгоритм запису для роботодавців.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Йдеться про наступні категорії:
- працівників сфери освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери,
- працівників чи мешканців інтернату, будинку для літніх людей,
- військовослужбовців.
Також роботодавці будуть реєструвати працівників структур державної безпеки, як-от:
- Міністерство внутрішніх справ
- Національна поліція
- Національна гвардія
- Державна служба з надзвичайних ситуацій
- Державна прикордонна служба
- Служба безпеки України.
Вказано, що регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.
"Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації, готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади", - сказано у повідомленні.
У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.
"Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я)", - зазначили у МОЗ.
Нагадаємо, голова МОЗ Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються протягом травня-червня. Мова йде про постачання за прямим контрактом на 10 млн доз.
Зазначимо, Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer.