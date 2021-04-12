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У МОЗ розповіли, кого на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 11:01
У МОЗ розповіли, кого на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці Фото: названі категорії українців, яких на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці (РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я назвало категорії українців, яких на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці. Також у МОЗ розповіли про алгоритм запису для роботодавців.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

У МОЗ розповіли, кого на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці

Йдеться про наступні категорії:

  • працівників сфери освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери,
  • працівників чи мешканців інтернату, будинку для літніх людей,
  • військовослужбовців.

Також роботодавці будуть реєструвати працівників структур державної безпеки, як-от:

  • Міністерство внутрішніх справ
  • Національна поліція
  • Національна гвардія
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій
  • Державна прикордонна служба
  • Служба безпеки України.

Вказано, що регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.

"Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації, готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади", - сказано у повідомленні.

У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.

"Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я)", - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, голова МОЗ Степанов заявив, що перші поставки вакцини Pfizer в Україну очікуються протягом травня-червня. Мова йде про постачання за прямим контрактом на 10 млн доз.

Зазначимо, Україна домовилася про 10 млн доз вакцини Pfizer.

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