У МОЗ розповіли, кого на COVID-вакцинацію реєструють роботодавці

Міністерство охорони здоров'я назвало категорії українців, яких на COVID- вакцинацію реєструють роботодавці. Також у МОЗ розповіли про алгоритм запису для роботодавців.

Йдеться про наступні категорії:

працівників сфери освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери,

працівників чи мешканців інтернату, будинку для літніх людей,

військовослужбовців.

Також роботодавці будуть реєструвати працівників структур державної безпеки, як-от:

Міністерство внутрішніх справ

Національна поліція

Національна гвардія

Державна служба з надзвичайних ситуацій

Державна прикордонна служба

Служба безпеки України.

Вказано, що регіональні координатори з вакцинації поінформують управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи та звернуться з проханням щодо формування списків.

"Керівники закладів передають ці списки регіональному координатору з вакцинації, готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади", - сказано у повідомленні.

У призначений день і час проводять вакцинацію за списком.

"Важливо не забути взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом (для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я)", - зазначили у МОЗ.