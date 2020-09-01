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У МОЗ розповіли, на якому етапі випробувань перебувають українські препарати від COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, на якому етапі випробувань перебувають українські препарати від коронавірусу, і коли можна чекати результати цих випробувань. Також він розповів, за яких обставин Україна отримає вакцину від коронавірусу.

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Про це Степанов повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зареєстровано (в Україні - ред.) чотири препарати, які можуть застосовуватися для лікування коронавірусу. Вони на різних стадіях випробування. Ми чекаємо звітів і результатів клінічних випробувань. Думаю, що ми скоро побачимо результати досліджень застосування цих засобів в лікуванні коронавірусної хвороби", - заявив глава МОЗ.

Він додав, що український уряд отримав право на подачу заявки для отримання вакцини від COVID-19 згідно з механізмом COVAX.

"Якщо говорити про пошук вакцини у світі, то за кордоном тривають клінічні дослідження 25 вакцин-кандидатів від COVID-19, з яких шість знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Уряд України отримав право на подачу заявки для отримання вакцини від коронавірусу згідно з механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19, - ред.)", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що вакцина проти COVID-19 для масового використання може з'явитися в Україні в березні 2021 року. Це оптимістичний прогноз.

Також РБК-Україна писало, що Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу 20 відсотків населення.

Прогноз погоди
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