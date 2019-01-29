У МОЗ розповіли, які профілактичні послуги можна отримати у свого лікаря

Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди і аналізи для груп ризику семи захворювань

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, какие профилактические услуги можно получить у своего врача. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что медицинские профилактические услуги каждый украинец может получить у семейного врача, терапевта или педиатра.

В ведомстве пояснили, что врач "вовремя выявит риски для здоровья, поможет откорректировать образ жизни, а при необходимости - направит на анализы, к узкопрофильным специалистам и назначит соответствующее лечение".

Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для групп риска семи заболеваний. В частности, каждый год - сахарный диабет (45 лет и старше, все - при факторах риска), ВИЧ (14 лет и старше), туберкулез (все - при факторах риска); два раза в год - рак молочной железы (50-69 лет, 40 - при факторах риска), гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания (женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше), колоректальный рак (женщины и мужчины старше 50 лет), рак предстательной железы (с 40 лет в зависимости от степени риска).

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун перечислила необходимые прививки для взрослых.