У МОЗ розповіли, які профілактичні послуги можна отримати у свого лікаря

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди і аналізи для груп ризику семи захворювань

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які профілактичні послуги можна отримати у свого лікаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що медичні профілактичні послуги кожен українець може отримати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

У відомстві пояснили, що лікар "вчасно виявить ризики для здоров'я, допоможе відкоригувати образ життя, а при необхідності - направить на аналізи, до вузькопрофільних спеціалістів і призначить відповідне лікування".

Новий Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди і аналізи для груп ризику семи захворювань. Зокрема, кожен рік - цукровий діабет (45 років і старше, все - при факторах ризику), ВІЛ (14 років і старше), туберкульоз (всі - при фактори ризику); два рази на рік - рак молочної залози (50-69 років, 40 - при факторах ризику), гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання (жінки 50 років і старше, чоловіки-40 років і старші), колоректальний рак (жінки і чоловіки старше 50 років), рак передміхурової залози (з 40 років залежно від ступеня ризику).

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун перерахувала необхідні щеплення для дорослих.