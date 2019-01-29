ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У МОЗ розповіли, які профілактичні послуги можна отримати у свого лікаря

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 16:09
У МОЗ розповіли, які профілактичні послуги можна отримати у свого лікаря
Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди і аналізи для груп ризику семи захворювань

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які профілактичні послуги можна отримати у свого лікаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що медичні профілактичні послуги кожен українець може отримати у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.

У відомстві пояснили, що лікар "вчасно виявить ризики для здоров'я, допоможе відкоригувати образ життя, а при необхідності - направить на аналізи, до вузькопрофільних спеціалістів і призначить відповідне лікування".

Новий Порядок надання первинної медичної допомоги передбачає профілактичні огляди і аналізи для груп ризику семи захворювань. Зокрема, кожен рік - цукровий діабет (45 років і старше, все - при факторах ризику), ВІЛ (14 років і старше), туберкульоз (всі - при фактори ризику); два рази на рік - рак молочної залози (50-69 років, 40 - при факторах ризику), гіпертонічна хвороба та інші серцево-судинні захворювання (жінки 50 років і старше, чоловіки-40 років і старші), колоректальний рак (жінки і чоловіки старше 50 років), рак передміхурової залози (з 40 років залежно від ступеня ризику).

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун перерахувала необхідні щеплення для дорослих.

Приріст кількості хворих на кір за тиждень зменшився, - МОЗ НСЗУ виплатила 1 млрд гривень медзакладам
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся