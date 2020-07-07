У МОЗ розповіли про готовність України до другої хвилі пандемії

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Україна забезпечена місячний запас тест-систем на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я оцінили готовність України до другої хвилі пандемії коронавіруса. Українські лікарі, лікарні та лабораторні центри більш забезпечені, ніж це було в березні.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, українські лабораторні центри забезпечені місячним запасом тест-систем при повному завантаженні. Також до пандемії краще готові лікарні та лікарі.

"Ми чітко знаємо, якщо десь виникає проблема, ми дуже швидко доставляємо тест-системи, щоб це жодним чином не позначилося на наших пацієнтів. Тому про це можна не хвилюватися, ми готуємося до другої хвилі", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні другий день спостерігається стабілізації захворюваності коронавірусом - за добу виявили 564 нових випадку, всього в країні захворіли майже 50 тисяч чоловік.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що уряд почав підготовку до другої хвилі пандемії, так як в деяких регіонах України спостерігається завантаженість лікарень понад 70%.

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Автор: РБК-Україна