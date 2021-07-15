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У МОЗ розповіли, як будуть піднімати зарплату медикам

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як будуть піднімати зарплату медикам. Він розповів, що в указі президента говориться, що мінімальна зарплата для медсестри має бути 13,5 тисяч гривень.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Також в указі президента говориться, що мінімальна зарплата лікаря повинна становити 20 тисяч гривень.

За словами Ляшка, оскільки неможливо врегулювати окрему галузь шляхом підняття мінімального рівня зарплати, МОЗ працює над тим, щоб змінити корпоративне управління у системі охорони здоров'я, де будуть чітко виписані колективні договори і головний лікар або директор буде зобов'язаний здійснити таку оплату.

"А для цього нам потрібно наповнити Програму медичних гарантій. Інше, що ми також розглядаємо - це підписання галузевої угоди між профспілками, роботодавцями та Міністерством охорони здоров'я як представником уряду. У ній ми чітко зафіксуємо ті цифри, які є в указі президента", - повідомив він.

Нагадаємо, Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям.

Раніше було опубліковано указ Зеленського про зарплати медикам.

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Віктор Ляшкозарплата