У МОЗ розповіли, як буде проходити ЗНО в Україні

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) стартує в Україні 25 червня. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що будуть сформовані певні маршрути та графіки для дітей.

Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Для кожного буде визначений час, коли він має прийти до місця проведення ЗНО. Перед входом у дітей будути питати про стан здоров'я, проведена термометрія, показана аудиторія, в якій буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання.

Діти проходять на своє місце по стрілках. В аудиторії буде до 15 людей. Там місця розставлені так, щоб дистанціям між учнями була 1,5 метрів.

По школі розставлені антисептики для рук, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники.

Всім буде надано захисні маски на вході.

Нагадаємо, в Україні можуть змінити умови проведення ЗНО в разі спалаху COVID-19.

Видання писало, що основна сесія ЗНО пройде з 25 червня по 17 липня, додаткова сесія запланована на 23 липня - 11 серпня.