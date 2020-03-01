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У МОЗ перевірили лікарні для можливих хворих коронавірусом

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 19:48
У МОЗ перевірили лікарні для можливих хворих коронавірусом
Фото (kmu.gov.ua)

Три госпітальні бази Житомира, Рівного та Сарн визначені для прийому пацієнтів з коронавірусом

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав три госпітальні бази Житомира, Рівного та Сарн, які визначені для прийому пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Повідомляється, що Ляшко поспілкувався з лікарями, медсестрами, молодшим медичним персоналом, які будуть допомагати пацієнтам у разі фіксації і поширення коронавірусу.

"Під час візиту важливо було зрозуміти готовність лікарень, а головне - готовність самого медичного персоналу. Це стосується як професійних навичок, так і морального духу. Медики готові надавати всю необхідну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією. У разі необхідності, медичні працівники готові працювати понаднормово . Всі співробітники добре обізнані про те, що робити в разі фіксації Covid-19", - повідомили в Кабміні.

Крім того, у всіх трьох містах уже було проведено як мінімум 2-3 навчання. Також медики розповіли, що відпрацювали механізми ще при пандемічному грипі, коли досить велика кількість хворих потребувало інтенсивної терапії".

Нагадаємо, станом на 29 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я, у людей, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, вдруге візьмуть забір аналізів для дослідження на присутність коронавируса. Ні в однієї людини в обсервації не встановлені ознаки гострих вірусних захворювань.

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