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В Минздраве проверили больницы для возможных больных коронавирусом

Новости » Общество     01.03.2020 - 19:48
В Минздраве проверили больницы для возможных больных коронавирусом
Фото (kmu.gov.ua)

Три госпитальные базы Житомира, Ровно и Сарн определены для приема пациентов с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко посетил три госпитальные базы Житомира, Ровно и Сарн, которые определены для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Сообщается, что Ляшко пообщался с врачами, медсестрами, младшим медицинским персоналом, которые будут помогать пациентам в случае фиксации и распространения коронавируса.

"Во время визита важно было понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно. Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации Covid-19", - сообщили в Кабмине.

Кроме того, во всех трех городах уже были проведены как минимум 2-3 учения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждалось в интенсивной терапии".

Напомним, по состоянию на 29 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным Минздрава, у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, второй раз возьмут забор анализов для исследования на присутствие коронавируса. Ни у одного человека в обсервации не выявлены признаки острых вирусных заболеваний.

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