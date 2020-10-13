У МОЗ попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

На грип і коронавірус можна захворіти одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Це ускладнить перебіг хвороби та може призвести до смерті.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Зазначається, що при такій ситуації існує ризик важкого ураження легень.

"Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно, і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть призвести до смерті", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦГЗ нагадали базові рекомендації, виконання яких дозволить уникнути або мінімізувати ризики інфікування:

ретельно і часто мити руки близько 40 секунд;

тримайте дистанцію 1,5 метра від інших;

там, де дотримувати дистанцію неможливо, надягайте маску;

не торкайтеся очей, рота, носа, кашляйте і чхайте у згин ліктя або одноразову хустку;

вакцинація від грипу;

якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На цей час у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.