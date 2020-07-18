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У МОЗ очікують зростання захворюваності коронавірусом в листопаді та лютому

Україна, Субота 18 липня 2020 00:44
У МОЗ очікують зростання захворюваності коронавірусом в листопаді та лютому
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

COVID-19 має сезонність

У Міністерстві охорони здоров'я очікують сезонне збільшення числа інфікованих COVID-19. В Україні потрібно вжити всіх заходів, щоб не допустити широкої хвилі захворюваності.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

За його словами, коронавірус має сезонність.

"З обережністю потрібно ставитися до початку осіннього періоду, коли у нас відбувається сезонне зростання грипу. Це буде листопад, це перша хвиля, лютий, це друга хвиля. Тоді у нас може відбутися велике зростання. Тут нам треба підготуватися", - заявив Ляшко.

Раніше у МОЗ розповіли про готовність України до другої хвилі пандемії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що уряд почав підготовку до другої хвилі пандемії, через те, що в деяких регіонах України спостерігається завантаженість лікарень понад 70%.

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