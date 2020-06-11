У МОЗ оцінили можливість другої хвилі пандемії в Україні

Друга хвиля пандемії коронавірусу може статися в Україні, але це залежить в першу чергу від українців. Якщо перестати боротися з коронавірусом, він неодмінно про себе нагадає.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

За словами очільника МОЗ, ігнорування існування коронавірусу може перерости у другу хвилю пандемії.

"Все залежить від нас. Залежно від того, як ми себе будемо вести, буде себе вести вірус з нами. Якщо ми вирішимо, що його більше немає, він нагадає про себе дуже скоро і дуже сильно. Це може перерости у другу хвилю, це потім можна буде назвати як завгодно", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, за попередню добу в Україні зафіксували різке зростання кількості нових випадків коронавірусу: вчора виявили майже 700 нових хворих.

Різке зростання нових випадків головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив чергами зразків в лабораторних центрах, які зараз намагаються усунути в МОЗ.

У разі погіршення епідемічної ситуації відразу у 10 областях країни, уряд буде посилювати карантинні обмеження.