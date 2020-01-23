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У МОЗ оцінили ризик завезення коронавірусу до України 

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 15:41
У МОЗ оцінили ризик завезення коронавірусу до України 
Фото: Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз немає необхідності вводити певні обмеження для подорожуючих 

Ризик завезення коронавірусу в Україну оцінюється як середній. Про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз немає необхідності у накладанні певних обмежень на переміщення для осіб, які подорожують.

"На сьогоднішній момент для осіб, які подорожують до міста Ухань, встановлено середній ризик можливого інфікування. Це певна градація з точки зору епідеміології. Ризик занесення або імпорту випадків у країни європейської спільноти або до конкретно України також оцінюється як середній. Це не вимагає накладання певних обмежень на переміщення для осіб, які подорожують", - заявив Кузін.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавірус з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, проте є з іншими містами Китаю.

Як писало РБК-Україна, Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливість поширення коронавірусу 2019 nCoV нового типу за межами КНР.

Підкреслимо також, число захворілих на коронавірус у Китаї зросло до 631 людини.

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