У МОЗ побоюються спалаху COVID-19 після свят

У Міністерстві охорони здоров'я побоюються спалаху коронавірусу після новорічних свят. Українців просять уникати масових скупчень під час свят і дотримуватися карантинні вимоги.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зараз МОЗ готується до різного розвитку подій пов'язаних з COVID-19.

"Ми з великою тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб у нас не сталося спалаху після святкування новорічних свят. Велике прохання дотримуватися всі заходи. Не забувайте про маску, дотримуйтеся дистанції, уникати масового скупчення людей", - заявив Степанов.

Міністр додав, що зараз триває робота по зміцненню медичної системи в Україні. Станом на 16 грудня в країні під'єднані вже більше 34 тисяч лікарняних ліжок до кисню.

Раніше РБК-Україна писало, що у МОЗ занепокоєні кількістю госпіталізацій в країні. За добу було госпіталізовано 3,2 тисячі осіб. За словами Степанова, ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, але залишається напруженою.

Зазначимо, в Україні з 8 по 24 січня планується посилення карантину.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу. При цьому одужали 12 549 пацієнтів.