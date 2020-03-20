В МОЗ пояснили, де візьмуть гроші на доплату медикам під час пандемії

Міністерство охорони здоров'я України розглядає різні варіанти акумулювання коштів на додаткові виплати медикам, які працюють у посиленому режимі у зв'язку з коронавірусом. Про це сказав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз Національна служба здоров'я має певну суму коштів для проведення таких виплат.

"На доплати ми знайдемо кошти. Сьогодні ми прораховуємо це. Найближчим часом ми проінформуємо про сумму коштів, які будуть доплачуватись медичним працівникам. Нацслужба здоров'я вже передивилась коефіцієнти. Вона має певну сумму коштів з програми медичних гарантій, яка буде забрана саме на доплати медпрацівникам", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ розглядає можливість продовження карантину після 3 квітня залежно від ситуації з коронавірусом в Україні.

Додамо, що в Україні станом на вечір 19 березня зафіксували вже 26 хворих коронавірусом. Нові 5 випадків зареєстровані у Чернівцях.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірус COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.