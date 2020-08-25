У МОЗ пояснили спад кількості хворих на коронавірус на вихідних

Кількість тестів і хворих за вихідні в статистиці стабільно нижче ніж у будні, а з вівторка знову йде зростання. У МОЗ говорять, що така ситуація спостерігається в багатьох інших країнах, наприклад, у Франції, Польщі чи Іспанії.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, говориться в матеріалі "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" по коронавірусу зі збільшенням тестування".

Ляшко вважає, що часто люди при поганому самопочутті намагаються відкласти звернення до лікаря на понеділок. Іноді сімейні лікарі не призначають мобільну бригаду на вихідних, якщо пацієнт не в критичному стані.

"Також не працюють приватні лабораторії й чомусь не на повну потужність на вихідних працюють лабораторії в закладах охорони здоров'я, у клінічних лікарнях. Лабораторії Міністерства охорони здоров'я - так звані лабораторні центри - працюють на повну завантаженість", - пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за вчора інфікувались 1658 людей.

Зазначимо, набрало чинності нове зонування адаптивного карантину в Україні.