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У МОЗ пояснили, як отримати свідоцтво про вакцинацію від COVID-19

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як людина може отримати свідоцтво про вакцинацію або ковід-сертифікат. Зокрема, якщо немає сімейного лікаря.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, перш за все, треба піти та підписати декларацію з сімейний лікарем.

"Якщо щось не виходить, то треба звернутися туди, де робили щеплення. Ми зараз внесли зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифікату. У нас передбачені дві точки: в закладі, який проводив вакцинацію, або у свого сімейного лікаря", - повідомив він.

Нагадаємо, Кабінет міністр України вніс зміни до "ковідних сертифікатів". Термін дії цього документу становитиме 180 діб.

РБК-Україна писало, що цифрові COVID-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.

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