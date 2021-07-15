В Минздраве объяснили, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как человек может получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат. В частности, если нет семейного врача.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, прежде всего, надо пойти и подписать декларацию с семейный врачом.

"Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача", - сообщил он.