ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ пояснили, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками

Київ, Субота 18 липня 2020 10:59
У МОЗ пояснили, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками
Фото: антибіотики (facebook.com/UNDPUkraine)
Автор: Максим Зайченко

За даними МОЗ, 64% людей помилково вважають, що застуду або грип можна лікувати антибіотиками

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками. Вважається, що при таких хворобах це неефективний метод лікування.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Як наголошується, 64% людей помилково вважають, що застуду або грип можна лікувати антибіотиками. Але антимікробні препарати застосовують тільки при бактеріальній інфекції, в той час як грип і застуда виникає, коли мікроби розмножуються в організмі та провокують запальну реакцію.

У ЦОЗ пояснюють, що краще проконсультуватися з лікарем і намагатися запобігати інфекційним хворобам.

"Поспілкуйтеся з лікарем щодо вашого ризику для певних інфекцій, особливо якщо ви не вакциновані або у вас ослаблена імунна система. Дезінфікуйте подряпини та рани, а також стежити за хронічними захворюваннями, якщо вони у вас є. Не займайтеся самолікуванням - приймайте антибіотики тільки за призначенням лікаря", - йдеться в повідомленні.

У відомстві виділили 4 причини, чому не варто вдаватися до використання антибіотиків при захворюванні грипом і застудою:

У МОЗ пояснили, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками

Нагадаємо, в Україні четвертий день поспіль понад 800 нових випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали причини спалаху коронавірусу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнипростудаантибиотикиГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся