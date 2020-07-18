У МОЗ пояснили, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками

Фото: антибіотики (facebook.com/UNDPUkraine)

За даними МОЗ, 64% людей помилково вважають, що застуду або грип можна лікувати антибіотиками

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чому грип та застуду краще не лікувати антибіотиками. Вважається, що при таких хворобах це неефективний метод лікування.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Як наголошується, 64% людей помилково вважають, що застуду або грип можна лікувати антибіотиками. Але антимікробні препарати застосовують тільки при бактеріальній інфекції, в той час як грип і застуда виникає, коли мікроби розмножуються в організмі та провокують запальну реакцію.

У ЦОЗ пояснюють, що краще проконсультуватися з лікарем і намагатися запобігати інфекційним хворобам.

"Поспілкуйтеся з лікарем щодо вашого ризику для певних інфекцій, особливо якщо ви не вакциновані або у вас ослаблена імунна система. Дезінфікуйте подряпини та рани, а також стежити за хронічними захворюваннями, якщо вони у вас є. Не займайтеся самолікуванням - приймайте антибіотики тільки за призначенням лікаря", - йдеться в повідомленні.

У відомстві виділили 4 причини, чому не варто вдаватися до використання антибіотиків при захворюванні грипом і застудою:

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