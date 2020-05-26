В Минздраве назвали условия, при которых удастся избежать второй волны коронавируса

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В противном случае - вирус и дальше будет распространяться по миру

В случае массовой вакцинации населения или утраты вирусом силы Украина сможет избежать второй волны коронавируса. Если ни одно из этих обстоятельств не проявится, то коронавирус продолжит циркулировать в мире.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

По его словам, существуют главные условия: во время циркуляции инфекция потеряет свою агрессивность, не будет вызвать заболевания у человека и пойдет на спад или разработают вакцину и будут массовые прививки. В противном случае - вирус и дальше будет распространяться по миру.

"Эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому разработан поэтапный план выхода... Главная задача - соблюдать противоэпидемические требования. Если мы будем придерживаться этих требований, мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется", - заявил он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют новый пик коронавируса в любой момент

Отметим, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса.

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Автор: Анастасия Рокитна