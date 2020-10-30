У МОЗ назвали суму, необхідну Києву для організації тимчасових госпіталів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Києву для організації тимчасових госпіталів потрібно 245 млн гривень. Тимчасові мобільні госпіталі дозволять створити 500 додаткових ліжок.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми отримали інформацію від влади Києва, де вона збирається розміщувати в разі потреби тимчасові мобільні госпіталі - це може бути або виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн гривень", - заявив Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях знадобиться 1200 осіб медперсоналу.

Нагадаємо, в шести областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті вже 65,8% таких ліжок.

Як писало РБК-Україна, в Києві за минулу добу коронавірусом заразилася 741 особа. Це новий антирекорд у столиці.

Також раніше Степанов пояснив, чому Україна може виділити в цілому до 52 тисяч ліжок для хворих COVID-19. Він підкреслив, що у медичної системи є межа і за кількістю ліжкомісць, і за кількістю медиків.