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У МОЗ назвали суму, необхідну Києву для організації тимчасових госпіталів

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Києву для організації тимчасових госпіталів потрібно 245 млн гривень. Тимчасові мобільні госпіталі дозволять створити 500 додаткових ліжок.

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Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми отримали інформацію від влади Києва, де вона збирається розміщувати в разі потреби тимчасові мобільні госпіталі - це може бути або виставковий центр, або Палац спорту. Вони розрахували, що їм потрібно 245 млн гривень", - заявив Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що для забезпечення лікувального процесу в таких госпіталях знадобиться 1200 осіб медперсоналу.

Нагадаємо, в шести областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті вже 65,8% таких ліжок.

Як писало РБК-Україна, в Києві за минулу добу коронавірусом заразилася 741 особа. Це новий антирекорд у столиці.

Також раніше Степанов пояснив, чому Україна може виділити в цілому до 52 тисяч ліжок для хворих COVID-19. Він підкреслив, що у медичної системи є межа і за кількістю ліжкомісць, і за кількістю медиків.

Прогноз погоди
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