У МОЗ назвали п'ятірку регіонів-антилідерів з вакцинації проти COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони з найменшою кількістю вакцинації населення. Йдеться про західні області.

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"П'ятіркою антилідерів з вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області", - заявив Ляшко.

Також він назвав два регіони, які за сім днів стали лідерами за проведеною кількістю щеплень в розрахунку на 100 тис.населення.

"Рівненська та Чернівецька області. Найбільше щеплень минулого тижня було зроблено в Харківській області", - резюмував міністр охорони здоров'я.