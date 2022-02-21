У МОЗ назвали п'ятірку регіонів-антилідерів з вакцинації проти COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони з найменшою кількістю вакцинації населення. Йдеться про західні області.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
"П'ятіркою антилідерів з вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області", - заявив Ляшко.
Також він назвав два регіони, які за сім днів стали лідерами за проведеною кількістю щеплень в розрахунку на 100 тис.населення.
"Рівненська та Чернівецька області. Найбільше щеплень минулого тижня було зроблено в Харківській області", - резюмував міністр охорони здоров'я.
Відзначимо, що станом на 21 лютого п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину. У цих регіонах діють посилені епідемічні правила.
Нагадаємо, що в Україні за вихідні темпи вакцинації пішли на спад. Так, за минулу добу від коронавірусу прищепилися 17 тисяч осіб.