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У МОЗ назвали п'ятірку регіонів-антилідерів з вакцинації проти COVID-19

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Україна , Понеділок 21 лютого 2022 11:07
У МОЗ назвали п'ятірку регіонів-антилідерів з вакцинації проти COVID-19 Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали регіони з найменшою кількістю вакцинації населення. Йдеться про західні області.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

"П'ятіркою антилідерів з вакцинації населення залишаються регіони заходу України. Це Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Волинська та Рівненська області", - заявив Ляшко.

Також він назвав два регіони, які за сім днів стали лідерами за проведеною кількістю щеплень в розрахунку на 100 тис.населення.

"Рівненська та Чернівецька області. Найбільше щеплень минулого тижня було зроблено в Харківській області", - резюмував міністр охорони здоров'я.

Відзначимо, що станом на 21 лютого п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину. У цих регіонах діють посилені епідемічні правила.

Нагадаємо, що в Україні за вихідні темпи вакцинації пішли на спад. Так, за минулу добу від коронавірусу прищепилися 17 тисяч осіб.

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