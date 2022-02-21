В Минздраве назвали пятерку регионов-антилидеров по вакцинации против COVID-19
В Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством вакцинации населения. Речь идет о западных областях.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
"Пятеркой антилидеров по вакцинации населения остаются регионы запада Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области", - заявил Ляшко.
Также он назвал два региона, которые за семь дней стали лидерами по проведенному количеству прививок в расчете на 100 тыс. населения.
"Ровенская и Черновицкая области. Больше всего прививок на прошлой неделе было сделано в Харьковской области", - резюмировал министр здравоохранения.
Отметим, что по состоянию на 21 февраля пять областей находятся в "красной" зоне карантина. В этих регионах действуют ужесточенные эпидемические правила.
Напомним, что в Украине за выходные темпы вакцинации пошли на спад. Так, за прошедшие сутки от коронавируса привились 17 тысяч человек.