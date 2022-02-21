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В Минздраве назвали пятерку регионов-антилидеров по вакцинации против COVID-19

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Украина , Понедельник 21 февраля 2022 11:07
В Минздраве назвали пятерку регионов-антилидеров по вакцинации против COVID-19 Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

В Министерстве здравоохранения Украины назвали регионы с наименьшим количеством вакцинации населения. Речь идет о западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на брифинг министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Пятеркой антилидеров по вакцинации населения остаются регионы запада Украины. Это Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области", - заявил Ляшко.

Также он назвал два региона, которые за семь дней стали лидерами по проведенному количеству прививок в расчете на 100 тыс. населения.

"Ровенская и Черновицкая области. Больше всего прививок на прошлой неделе было сделано в Харьковской области", - резюмировал министр здравоохранения.

Отметим, что по состоянию на 21 февраля пять областей находятся в "красной" зоне карантина. В этих регионах действуют ужесточенные эпидемические правила.

Напомним, что в Украине за выходные темпы вакцинации пошли на спад. Так, за прошедшие сутки от коронавируса привились 17 тысяч человек.

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Украина Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Коронавирус Вакцинация Пандемия коронавируса
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