У МОЗ назвали відсоток хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації

Кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, зростає разом зі збільшенням числа випадків інфікування в Україні. У середньому по країні госпіталізації потребують до 20% хворих.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як пояснив міністр, відсоток хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, вираховується з щотижневої статистики, а не з поденної.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу, за добу виявили майже 2,5 тисячі хворих.

Також РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я назвали області, у яких за тиждень підтвердили найбільше нових випадків коронавірусу.

Крім того, спалах коронавірусу фіксують у Збройних силах України, де за добу виявили майже півсотні нових хворих.