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В Минздраве назвали процент больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации

Автор: РБК-Украина

Количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, растет вместе с увеличением числа случаев инфицирования в Украине. В среднем по стране нуждаются в госпитализации до 20% больных.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Как пояснил министр, процент больных COVID-19, нуждающихся в госпитализации, высчитывается из еженедельной статистики, а не с ежедневной.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса, за сутки обнаружили почти 2,5 тысячи больных.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения назвали области, в которых за неделю подтвердили больше всего новых случаев коронавируса.

Кроме того, вспышку коронавируса фиксируют в Вооруженных силах Украины, где за сутки обнаружили почти полсотни новых больных.

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