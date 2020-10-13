У МОЗ назвали максимально можливу кількість ліжок для хворих на COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав максимальну кількість ліжок, яку можна ввести в обіг в медичних установах в Україні для лікування хворих на коронавірус. За його словами, це 52 тисячі ліжко-місць.

Про це він розповів під час брифінгу.

"Максимальна кількість ліжок у нас 52 тисячі. На сьогодні у нас 34 тис. 154 ліжка цілком по країні введено в обіг. Ще 6,5 тисячі, які готові для того, щоб бути введеними в обіг. Ще ми додамо, там, 12 тисяч", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, зараз в Україні в областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 62,3%.

Найбільш завантажені лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровської (73,3%) і Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували 5133 нових випадки коронавірусу.