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У МОЗ назвали максимально можливу кількість ліжок для хворих на COVID-19

Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 11:35
У МОЗ назвали максимально можливу кількість ліжок для хворих на COVID-19
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав максимальну кількість ліжок, яку можна ввести в обіг в медичних установах в Україні для лікування хворих на коронавірус. За його словами, це 52 тисячі ліжко-місць.

Про це він розповів під час брифінгу.

"Максимальна кількість ліжок у нас 52 тисячі. На сьогодні у нас 34 тис. 154 ліжка цілком по країні введено в обіг. Ще 6,5 тисячі, які готові для того, щоб бути введеними в обіг. Ще ми додамо, там, 12 тисяч", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, зараз в Україні в областях і Києві лікарняні ліжка заповнені на більш ніж 70%. Всього в країні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 62,3%.

Найбільш завантажені лікарні в Одеській (85,6%), Луганській (83,9%), Донецькій (83,7%), Харківській (75%), Дніпропетровської (73,3%) і Вінницькій (70,8%) областях. У Києві цей показник становить 70,6%.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували 5133 нових випадки коронавірусу.

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