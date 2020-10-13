В Минздраве назвали максимально возможное количество коек для больных COVID-19

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал максимальное количество коек, которое можно ввести в оборот в медицинских учреждениях в Украине для лечения больных коронавирус. По его словам, это 52 тысячи койко-мест.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Максимальное количество коек у нас 52 тысячи. На сегодня у нас 34 тыс. 154 кровати вполне по стране введено в обращение. Еще 6,5 тысячи, которые готовы для того, чтобы быть введенными в обращение. Еще мы добавим, там, 12 тысяч", - отметил глава Минздрава.

Напомним, сейчас в Украине в областях и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 62,3%.

Наиболее загружены больницы в Одесской (85,6%), Луганской (83,9%), Донецкой (83,7%), Харьковской (75%), Днепропетровской (73,3%) и Винницкой (70,8%) областях. В Киеве этот показатель составляет 70,6%.

Как писало РБК-Украина, за сутки в Украине зафиксировали 5133 новых случая коронавируса.