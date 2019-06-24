У МОЗ назвали кількість вакцин проти кору

Станом на 20 червня в Україні було 750 336 доз вакцини проти кору. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Так, у МОЗ запевняють, що всі регіони держави забезпечені вакцинами виробництва Бельгії та США.

"Усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США: станом на 20 червня в Україні було 750 336 доз… Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, на кір захворіли майже 55 тисяч українців з початку 2019 року. При цьому серед тих, хто захворів, понад 29 тисяч дітей.

Як писало РБК-Україна раніше, на минулому тижні повідомлялося, що з початку 2019 року на кір захворіло понад 54 тисяч українців, у результаті ускладнення хвороби померли 18 осіб.

Підкреслимо, Всесвітня організація здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросло втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.