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В Минздраве надеются, что до ноября все граждане Украины получат доступ к вакцинам

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 01:00
В Минздраве надеются, что до ноября все граждане Украины получат доступ к вакцинам Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до ноября этого года в Украине все граждане смогут получить доступ к вакцине от коронавируса. Сейчас прививки получат граждане из группы риска.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова".

Перед этим Степанов сказал, что до конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок на месяц.

"Более того, у нас план, чтобы мы в этом году полностью обеспечили, желательно до ноября, чтобы мы дали доступ (к вакцине - ред.) всем без исключения гражданам",- сказал он.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19. Правительство продолжает работу над получением новых доз вакцины. Сейчас уже заключены контракты о поставках 30 млн доз.

Как ранее сообщало РБК-Украина, за выходные в стране от COVID привили 90 человек. Всего вакцинацию прошли более 3 тысяч человек.

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Новости Украины Общество Вакцина вакцина от коронавируса Коронавирус Максим Степанов
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