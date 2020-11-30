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У МОЗ анонсували раптові перевірки лікарень

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв відвідувати лікарні в регіонах без попередження. У такий спосіб він планує ознайомитися з ситуацією щодо коронавірусу на місцях.

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Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

"Такі незаплановані візити без попередження ми, я і мої заступники, будемо робити на постійній основі у різних областях - міських, районних, обласних лікарнях”, - сказав він.

Нагадаємо, напередодні Максим Степанов без попередження перевірив міські лікарні №1, №2 Житомира та обласну клінічну лікарню, які приймають пацієнтів з COVID-19. В одній з них виявлені проблеми с кисневими точками.

Також раніше повідомлялось, що за словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, в країні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Крім того, глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі.

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