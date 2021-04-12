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Чи потрібен загальнонаціональний локдаун в Україні: думки експертів

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 09:17
Чи потрібен загальнонаціональний локдаун в Україні: думки експертів Фото: експерти не вважають за потрібне вводити локдаун на загальнонаціональному рівні (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Уляна Безпалько, Ігор Литвиненко

Експерти вважають, що зараз нема потреби вводити в Україні загальнонаціональний карантин. В Україні вже пройшов пік захворюваності.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні".

Викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що локдаун був сенс вводити раніше. Зараз же він не дасть значущого результату, так як деякі області пройшли пік цієї хвилі COVID.

"Якщо вводити загальнонаціональний карантин, тоді виникне питання про обмеження пересування між регіонами. Думаю, для уряду це складе проблему. Якщо і вводити такий карантин, то це слід було робити, коли сплеск інфікування був в одній або двох областях. Тоді був сенс вводити це і обмежувати поїздки з Івано-Франківської, ще, можливо, Закарпатської і Львівської областей. А зараз ці області вже пройшли пік", - сказав Курпіта.

При цьому директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко зазначив, що адаптивний карантин виправдав очікуваний ефект.

"Як правило, більш суворі заходи впроваджують не тоді, коли йде пік захворюваності, а для того, щоб стримати зростання кількості інфікованих людей. Думаю, якщо зараз інфекція буде вщухати, ми перейдемо на плато і далі на спад, то, можливо, вводити загальнонаціональний локдаун й не потрібно. Але обмеження були введені вчасно", - повідомив академік.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили 7856 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській та Харківській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не вважає необхідним вводити в країні тотальний локдаун.

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Різкий спад випадків: в Україні 7856 нових COVID-заражень
Різкий спад випадків: в Україні 7856 нових COVID-заражень
DAILY
Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пік, плато, падіння. Коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні