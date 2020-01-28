МОЗ посилив санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль"

Міністерство охорони здоров'я посилило санітарні підрозділи в аеропорту "Бориспіль" бригадою швидкої допомоги через ризики появи коронавірусу з Китаю. Про це повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

Санітарні підрозділи посилили, коли був прийнятий прямий літак з Китаю.

"Були посилені сьогодні заходи власне. Крім епідеміологів, санітарно-координарні підрозділи були посилені бригадою екстреної допомоги МОЗ в аеропорту "Бориспіль", коли був прийнятий прямий літак (з Китаю - ред.)", - заявив Скіпальський.

Також він додав, що в рейсах з Китаєм будуть введені скринінгові анкети.

"Зараз ведеться робота для того, щоб ввести на борту скринінгові анкети для, як мінімум, прямих рейсів. Ще ведеться розмова про непрямі рейси. Я думаю, що це також буде введено з метою інформування пасажирів, а також збору відповідних даних про підозру", - заявив Скіпальський.

Нагадаємо, в Україні станом на 27 січня не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом 2019-nCoV. В українському МЗС вивчають можливість евакуації українців з Китаю через вірус. Посольство в Китаї настійно рекомендує українцям виїхати з КНР.

Від спалаху коронавірусу вже померло 106 осіб, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах. Серед них - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, РФ, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Також РБК-Україна писало, що в США створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу, інформація на якій регулярно оновлюється.