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Екстренна медична допомога отримає 1 млрд гривень у 2019 році

Новини » Суспільство    17.03.2019 - 16:57
Екстренна медична допомога отримає 1 млрд гривень у 2019 році
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Модернізація оперативно-диспетчерських служб запланована у всіх областях

Екстренна медична допомога в 2019 році отримає 1 млрд гривень бюджетного фінансування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал" у Facebook

Повідомляється, що запланована модернізація оперативно-диспетчерських служб у всіх регіонах України. У Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та в Києві стартує проект розвитку системи екстреної медичної допомоги (ЕМД). Вона фінансуватиметься за такою моделлю: не більше 75% від визначеної потреби фінансується за рахунок держбюджету, не менше 25% - за рахунок місцевих бюджетів.

Зазначається, що реформа передбачає оновлення алгоритмів диспетчеризації, створення нової IT-інфраструктури, оновлення обов’язкових протоколів диспетчерів та протоколів командних дій бригад, нові автомобілі і обладнання.

Екстренна медична допомога отримає 1 млрд гривень у 2019 році

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня спростив порядок акредитації закладів охорони здоров'я. 

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України розглядає можливість організації доставки ліків в сільську місцевість, в тому числі поштою. 

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