ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ Туреччини закликало робити третю COVID-щеплення

Новость на русском →
Туреччина, Четвер 19 серпня 2021 17:47
МОЗ Туреччини закликало робити третю COVID-щеплення Фото: міністр охорони Здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа (twitter.com/drfahrettinkoca)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа закликав громадян зробити третє щеплення від коронавірусу. Оскільки третя доза вакцини забезпечує кращий захист від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За словами міністра, Туреччина провела дослідження, в якій взяло участь близько 31 млн вакцинованих людей. Дослідження показало, що люди, які отримали три дози вакцини, краще захищені від коронавірусу.

Глава МОЗ додав, що результати дослідження будуть оновлені, оскільки з моменту введення третьої дози пройшло не так багато часу.

"Значення дослідження полягає в тому, що воно науково доводить необхідність третьої дози", - заявив міністр.

За його словами, три дози інактивованої вакцини та дві дози інактивованої вакцини плюс одна доза мРНК-вакцини забезпечують рівний захист.

Він зазначив, що команда, яка розробила мРНК-вакцину, припустила, що може знадобитися додаткова доза.

Нагадаємо, раніше МОЗ Туреччини дозволив громадянам, які пройшли повний курс вакцинації препаратом Sinovac, отримати додаткове щеплення від коронавірусу компанії Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Вакцинація
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну