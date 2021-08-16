Для бажаючих подорожувати: у Туреччині робитимуть додаткове щеплення вакциною Pfizer

Міністерство охорони здоров'я Туреччини дозволило громадянам країни, які пройшли повний курс вакцинації препаратом Sinovac, отримати додаткове щеплення від коронавірусу компанії Pfizer. Таким чином, влада хоче полегшити подорожі жителів країни в ті держави, де Китайська вакцина ще не схвалена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Туреччині з початку кампанії з вакцинації зробили 83 млн щеплень, в основному вакцини Coronavac від Sinovac і вакцина Pfizer. У перші тижні кампанії в країні використовувалася виключно Китайська вакцина, яка не була схвалена в деяких західних країнах.

У липні влада почала робити трете щеплення медичним працівникам і людям старше 50 років, оскільки дослідження показали, що антитіла, викликані вакциною Sinovac, знижуються приблизно через шість місяців.

Вже було введено понад 6 млн таких додаткових доз. Однак сьогодні в МОЗ заявили, що люди, які отримали додаткову дозу вакцини Pfizer, можуть отримати друге щеплення Pfizer, якщо це необхідно для поїздки.

МОЗ також повідомило, що починається вакцинація підлітків старше 15 років і, що діти старше 12 років, які страждають хронічними захворюваннями, також матимуть право на щеплення.