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Минздрав Турции призвал делать третью COVID-прививку

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Турция, Четверг 19 августа 2021 17:47
Минздрав Турции призвал делать третью COVID-прививку Фото: министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (twitter.com/drfahrettinkoca)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку третья доза вакцины обеспечивает лучшую защиту от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По словам министра, Турция провела исследование, в которой приняло участие около 31 млн вакцинированных людей. Исследование показало, что люди, получившие три дозы вакцины, лучше защищены от коронавируса.

Глава Минздрава добавил, что результаты исследования будут обновлены, поскольку с момента введения третьей дозы прошло не так много времени.

"Значение исследования заключается в том, что оно научно доказывает необходимость третьей дозы", - заявил министр.

По его словам, три дозы инактивированной вакцины и две дозы инактивированной вакцины плюс одна доза мРНК-вакцины обеспечивают равную защиту.

Он отметил, что команда, разработавшая мРНК-вакцину, предположила, что может потребоваться дополнительная доза.

Напомним, ранее Минздрав Турции разрешил гражданам, которые прошли полный курс вакцинации препаратом Sinovac, получить дополнительную прививку от коронавируса компании Pfizer.

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