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МОЗ створило Telegram-бота для відповідей на питання щодо коронавірусу

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 02:55
МОЗ створило Telegram-бота для відповідей на питання щодо коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Також є офіційни канал МОЗ, де зібрані усі важливі новини щодо коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що також працює Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.

"Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців", - зазначили у прес-службі.

Щодо Telegram-бота, то він доступний за посиланням тут.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Європейське регіональне бюро надсилає місії також в Азербайджан і Чорногорію.

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