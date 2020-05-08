В Україні другий день фіксують більше півтисячі нових випадків COVІD-19

В МОЗ Україні повідомили про кількість заражених інфекцією COVID-19 станом на 8 травня, за добу заразились 504 людини. Про це заявив на брифінгу голова міністерства Максим Степанов, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Степанов повідомив, що серед заражених 44 дитини та 98 медика.

"За минулу добу захворіло 504 особи, з них 44 дитини та 98 медпрацівників. Госпіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок . Більшість померлих мали супутні захворювання", - заявив Степанов.

Міністр додав, що загалом за весь час пандемії захворіли 14 тис. 195 осіб.

Нагадаємо, у Львівській області заразилися коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування. Всього у Львові і області підтверджено 660 випадків інфікування.

Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила стратегічний план по боротьбі з пандемією на 2020 рік. Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 млрд доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації. Всього у світі заразились 3,9 млн людей.