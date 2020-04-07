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МОЗ може розгорнути тимчасові шпиталі для легких хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 10:35
МОЗ може розгорнути тимчасові шпиталі для легких хворих коронавірусом
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Госпіталі можуть розгорнути для тих, у кого не буде можливості ізолюватись вдома

Міністерство охорони здоров'я може розгорнути тимчасові шпиталі для легких хворих коронавірусом. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, госпіталі можуть розгорнути для тих, у кого буде легкий перебіг хвороби, але в кого не буде можливості ізолюватись у себе вдома.

"Такі ідеї є. Наразі Міністерство охорони здоров’я проводить погодження наказу МОЗ про тимчасові вимоги, рекомендації до розгортання тимчасових госпіталів. Наша мета і пропозиція ці госпіталі розгортати для тих, у кого буде легкий перебіг хвороби, але в кого не буде можливості ізолюватись у себе вдома у зв’язку з тими чи іншими причинами", - заявив Ляшко.

За його словами, розгортання тимчасових госпіталів дасть змогу лікарям більш якісно надавати допомогу, а в разі необхідності - транспортувати хворих до реанімацій у лікарнях.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що під безкоштовне лікування потрапляють тільки середні і важкі випадки захворювання коронавірусом в Україні.

Як писало РБК-Україна, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, лабораторно підтверджені 1462 випадки зараження коронавірусом. За даними ЦГЗ, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нових випадки.

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