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МОЗ розраховує на зниження кількості COVID-випадків, але це залежить від вірусу

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України розраховує на зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус. Однак є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у коментарі "ТСН".

"Ми бачимо сьогодні, що зростання (випадків коронавірусу, - ред.) сталося... Хотілося б, щоб цього зростання не було. Але що буде далі? Потенційно ми розраховуємо, на зменшення кількості випадків, але є кілька змінних, які можуть вплинути на цей процес. Ці змінні стосуються самого вірусу", - заявив він.

Ляшко додав, що коронавірус став більш агресивним, зокрема, через мутації.

"Продовжує боротися з усіма заходами, які проти нього застосовують... Британський штам коронавірусу має ще більшу летальність, крім того, що він набагато швидше передається від людини до людини", - додав він.

Нагадаємо, нова хвиля коронавірусу виявилася більш летальною для українців. Спостережувана летальність наблизилося до 2,9% серед хворих з COVID-19, зареєстрованих в дні близько 1 лютого.

Крім того, в Україні за минулу добу підтвердили 9 084 нових випадків коронавірусу.

Додамо, що згідно з прогнозом НАН, найближчим часом в країні кількість нових випадків COVID досягне 10 тисяч в день.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор ЛяшкоКоронавірус
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