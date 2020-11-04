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МОЗ пропонує запровадити в Україні "годину для літніх"

Київ, Середа 04 листопада 2020 20:59
МОЗ пропонує запровадити в Україні "годину для літніх"
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я планує рекомендувати запровадити в Україні так звану "годину для літніх". Це буде спеціально відведений час, у який буде дозволено робити покупки тільки літнім людям.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".

Як пояснив санлікар, такі заходи вже вводили деякі європейські країни.

"Ми хочемо порекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю, аптекам та іншим магазинам запровадити час, наприклад, з 10:00 до 12:00, коли б ми усі розуміли, що це час для людей старших 60 років", - заявив він.

Ляшко додав, що найбільша кількість летальних випадків від коронавірусу спостерігається у категорії людей старших 50 років.

Нагадаємо, на початку жовтня "годину для літніх" запровадили у Польщі. Уряд виділив для літніх людей період між 10 та 12 годинами.

Додамо, Ляшко анонсував нові правила введення обмежень у "червоних зонах" карантину.

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Новини України Суспільство карантинограничениеВиктор Ляшко

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