МОЗ поправило програму для оформлення електронних довідок про вакцинацію
Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко розповів, що його відомство поправило програму для оформлення електронних довідок про вакцинацію. Раніше в ній були зафіксовані помилки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна".
За його словами, зараз йдуть зміни в інформаційну систему охорони здоров'я щодо отримання довідок про вакцинацію.
"Ми ці помилки знаємо. Зараз вносимо зміни в програмне забезпечення медичної інформаційної системи, щоб вона автоматично не дозволяла писати інші речі " - сказав Ляшко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID.
Крім того, детально розписувало, як отримати цифровий сертифікат.