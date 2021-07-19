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МОЗ поправило програму для оформлення електронних довідок про вакцинацію

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 01:35
МОЗ поправило програму для оформлення електронних довідок про вакцинацію Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко розповів, що його відомство поправило програму для оформлення електронних довідок про вакцинацію. Раніше в ній були зафіксовані помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Україна".

За його словами, зараз йдуть зміни в інформаційну систему охорони здоров'я щодо отримання довідок про вакцинацію.

"Ми ці помилки знаємо. Зараз вносимо зміни в програмне забезпечення медичної інформаційної системи, щоб вона автоматично не дозволяла писати інші речі " - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID.

Крім того, детально розписувало, як отримати цифровий сертифікат.

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