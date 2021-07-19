Минздрав поправил программу для оформления электронных справок о вакцинации
Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр здравоохранения Олег Ляшко рассказал, что его ведомство поправило программу для оформления электронных справок о вакцинации. Ранее в ней были зафиксированы ошибки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина".
По его словам, сейчас идут изменения в информационную систему здравоохранения по получению справок о вакцинации.
"Мы эти ошибки знаем. Сейчас вносим изменения в программное обеспечение медицинской информационной системы, чтобы она автоматически не позволяла писать другие вещи" - сказал Ляшко.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как получить международное свидетельство о вакцинации от COVID.
Кроме того, детально расписывало, как получить цифровой сертификат.