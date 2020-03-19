ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ очікує партію комплектів для ПЦР-досліджень на коронавірус на вихідних

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 13:33
МОЗ очікує партію комплектів для ПЦР-досліджень на коронавірус на вихідних
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Ляшка, ці комплекти дозволять провести більше мільйона досліджень

Міністерство охорони здоров'я очікує наступну партію комплектів для проведення ПЦР-досліджень на коронавірус на вихідних. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, це дозволить провести тестування більше мільйона досліджень.

"У суботу-неділю ми очікуємо наступну партію комплектів для проведення ПЦР-досліджень, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, дозволять нам тестування більше мільйона досліджень", - заявив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили. Зокрема, за минулу добу, 18 березня, в ЦГЗ надійшло 79 підозр, з них дві були позитивними - в Київській та Донецькій областях.

Як писало РБК-Україна раніше, за минулу добу в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, про що заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу. Мер міста зазначив, що всього в Києві два випадки зараження коронавірусом.

У Київській ОДА розповіли про другу заражену коронавірусом Єрмак може пройти тест на коронавірус
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся