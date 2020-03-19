МОЗ очікує партію комплектів для ПЦР-досліджень на коронавірус на вихідних

Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Ляшка, ці комплекти дозволять провести більше мільйона досліджень

Міністерство охорони здоров'я очікує наступну партію комплектів для проведення ПЦР-досліджень на коронавірус на вихідних. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, це дозволить провести тестування більше мільйона досліджень.



"У суботу-неділю ми очікуємо наступну партію комплектів для проведення ПЦР-досліджень, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби, дозволять нам тестування більше мільйона досліджень", - заявив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус, 16 випадків підтвердили. Зокрема, за минулу добу, 18 березня, в ЦГЗ надійшло 79 підозр, з них дві були позитивними - в Київській та Донецькій областях.

Як писало РБК-Україна раніше, за минулу добу в Києві не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом, про що заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу. Мер міста зазначив, що всього в Києві два випадки зараження коронавірусом.