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Минздрав ожидает партию комплектов для ПЦР-исследований на коронавирус на выходных

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 13:33
Минздрав ожидает партию комплектов для ПЦР-исследований на коронавирус на выходных
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Ляшко, эти комплекты позволят провести более миллиона исследований

Министерство здравоохранения ожидает следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований на коронавирус на выходных. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, это позволит провести тестирование более миллиона исследований.

"В субботу-воскресенье мы ожидаем следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, позволят нам тестирование более миллиона исследований", - заявил главный санитарный врач.

Напомним, в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины от начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на коронавирус, 16 случаев подтвердили. В частности, за прошлые сутки, 18 марта, в ЦОЗ поступило 79 подозрений, из них два были положительными - в Киевской и Донецкой областях.

Как писало РБК-Украина ранее, за минувшие сутки в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, о чем заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. Мэр города отметил, что всего в Киеве два случая заражения коронавирусом.

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